Premio Scuola digitale: gli studenti del savonese si sfidano su creatività e capacità di innovare - IVG.it

Loano. Le scuole liguri sono impegnate nelle selezioni provinciali del Premio Scuola Digitale, i prossimi appuntamenti sono martedì 27 aprile e mercoledì 28 con le selezioni della provincia di Savona e della provincia di Genova. L’iniziativa del Ministero dell’Istruzione (MI) promuove l’eccellenza e il protagonismo delle scuole nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle nuove tecnologie, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica.

Il primo appuntamento è alle ore 10 di martedì 27 aprile con il Premio Scuola Digitale – fase provinciale di Savona. La manifestazione si svolgerà in modalità “virtuale mista”, in diretta dalla biblioteca civica “Arecco” di Loano e curata dall’IISS “Falcone” della città. Sono in gara cinque scuole del Primo Ciclo (elementari e medie inferiori) e quattro scuole del Secondo Ciclo (istituti superiori).

Le scuole saranno tutte connesse online e avranno 6 minuti di tempo ciascuna per presentare i propri progetti (3 minuti per mostrare il video che hanno preparato, 2 minuti per il pitch e 1 minuto per le domande della giuria). I progetti saranno valutati in base al valore e alla qualità del contenuto digitale/tecnologico, all’impatto sulle competenze degli studenti e alla qualità e completezza della presentazione. La giuria è composta da rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale, da rappresentanti locali e dell’Università, affiancati da esperti di didattica digitale.

I progetti vincitori (uno per ogni ciclo scolastico) prenderanno parte alla selezione regionale prevista per il prossimo 26 maggio.

Il Premio Scuola Digitale della provincia di Savona sarà condotto da Andrea Cartotto, coordinatore didattico dell’Istituto di Formazione Franchi Liguria e membro del registro internazionale dei formatori per la didattica innovativa, nominato tra i Learning Hero 2021. E vedrà la partecipazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Loano, Luca Lettieri, oltre al dirigente scolastico dell’IISS Giovanni Falcone Ivana Mandraccia e ai rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale.

“Siamo lieti di aver contribuito alla realizzazione della fase provinciale del Premio – dichiara Ivana Mandraccia, preside del Falcone – Nonostante le difficoltà del periodo, la competizione ha visto la candidatura di numerose scuole savonesi, il che dimostra l’attenzione di docenti e studenti ai temi del digitale e dell’innovazione e la volontà di competere per lo sviluppo dell’utilizzo delle nuove tecnologie”.

Per quanto riguarda gli istituti in gara, parteciperanno per le scuole del primo ciclo: Istituto Comprensivo Alassio, Istituto Comprensivo Val Varatella, Istituto Comprensivo Loano – Boissano, Istituto Comprensivo Albenga II, Istituto Comprensivo Savona II – S. Pertini. Mentre per gli istituti superiori: IISS “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio, IISS “Ferraris-Pancaldo” e Liceo “Orazio Grassi” di Savona e Liceo “Giordano Bruno” di Albenga.

L’iniziativa è curata e realizzata dalla Scuola-Polo regionale IISS F. LICETI di Rapallo che opera in stretta sinergia con il Ministero dell’Istruzione, con l’Ufficio scolastico regionale della Liguria e con l’Equipe Formativa Territoriale Liguria.

Oltre alla presentazione dei progetti in gara, la manifestazione prevede momenti ispirazionali e occasioni di interazione e partecipazione da parte degli studenti e del pubblico.