Ponente ligure possibile zona rossa, Toti: “Nel pomeriggio confronto con sindaci e Alisa, poi la decisione”

Regione. “In questo momento sono in corso le analisi dei dati epidemiologici, stiamo incontrando i principali protagonisti del sistema sanitario del territorio, nel pomeriggio ci confronteremo con i sindaci e la task force di Alisa e dopo decideremo come procedere nelle zone del ponente ligure, a Savona e Imperia che risentono dei territori italiani circostanti tutti in zona rossa e più penetrati dal virus rispetto alla Liguria e anche della Francia che non sta vivendo un momento facile”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in visita questa mattina nel ponente ligure, in particolare a Taggia dove, da sabato prenderanno il via le vaccinazioni modello ‘drive’ nei pressi della stazione di Taggia con priorità alle persone ultravulnerabili e disabili.

Queste vaccinazioni ‘drive’ si aggiungeranno alle oltre 2000 somministrazioni che vengono effettuate ogni settimana nei confronti di ultra 80enni, fascia 70-79 anni e categorie ‘prioritarie’ (indicate nelle linee guida nazionali) all’interno dei locali dedicati della stazione ferroviaria.

“Fino a ora – ha detto Toti – la pressione negli ospedali è sotto controllo, non ci sono particolari situazioni difficili che vorremo evitare anche per il futuro. Per questo valuteremo con attenzione la possibilità di prendere alcune misure in grado di aiutarci anche per la campagna vaccinale che sta procedendo bene”.

Toti ha ricordato che la “Liguria è a quota 12.000 vaccini al giorno, ci avviciniamo ai 13.000 che è l’obiettivo indicato anche dal generale Figliuolo con cui mi sono sentito ieri per i programmare l’invio di nuove dosi di vaccini”.

Sul fronte vaccinale “proprio la provincia di Imperia è partita con particolare slancio – ha ricordato Toti – sia con la vaccinazione ai frontalieri, sia con gli ultra 80enni. Questa installazione per le vaccinazioni ‘drive’ che stiamo visitando oggi aiuterà ulteriormente”.