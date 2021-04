Politiche attive del lavoro, stanziati oltre 2,2 milioni per intervento di formazione e sostegno all'occupazione "Smart@attivo 2021" - IVG.it

Genova. La Giunta regionale ha approvato oggi, su proposta degli assessori al lavoro Gianni Berrino e alla formazione Ilaria Cavo, la linea di intervento “Smart@ttivo 2021” nell’ambito del patto per il lavoro nel settore del turismo sottoscritto dalla Regione e dalle parti sociali per sostenere le imprese turistiche e i lavoratori colpiti dall’emergenza Covid-19.

Smart@ttivo 2021 prevede la realizzazione di percorsi integrati e personalizzati di politica attiva del lavoro e di consulenza formativa fruibili interamente a distanza, combinati con uno strumento di sostegno al reddito sotto forma di indennità di partecipazione e riservati ai lavoratori stagionali del turismo privi di occupazione o in una condizione di ridotto impegno lavorativo causata dall’attuale pandemia.

La dotazione finanziaria dell’intervento è pari complessivamente a 2.249.264 euro così suddivisi: 1.428.764 per la realizzazione dei percorsi integrati individuali e 820.500 per le indennità di partecipazione.

I percorsi, che hanno una durata massima di 6 mesi, sono realizzati dai soggetti accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro e alla formazione che abbiano manifestato l’interesse a partecipare mediante apposita selezione interamente telematica e che siano inseriti all’interno di una short list di soggetti attuatori dell’intervento. Le attività ammissibili sono rimborsate ai soggetti attuatori mediante voucher individuali.

“La caratteristica più innovativa di Smart@ttivo 2021 è la composizione modulare dei percorsi, con voucher da 20, 40 e 60 ore – spiega l’assessore al lavoro Gianni Berrino -. Per ogni 20 ore di attività al destinatario del percorso è riconosciuta un’indennità di partecipazione di 500 euro. Per beneficiare dell’indennità di partecipazione massima di 1.500 euro è necessario che i percorsi abbiano una durata minima di 60 ore. In questo modo diamo una possibilità di articolazione del percorso per adattarlo a eventuali impegni lavorativi a intermittenza nel corso della stagione e seguiamo il lavoratore nell’attuale situazione di emergenza”.

A seguito di specifica ricognizione dei fabbisogni formativi effettuata presso le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali firmatarie del patto per il turismo è stata costituita un’apposita offerta di argomenti formativi al fine di agevolare la predisposizione della componente formativa interna ai percorsi integrati. Per garantire la copertura delle attività di supporto all’utente è stato previsto, inoltre, il riconoscimento ai soggetti attuatori di otto ore di attività non frontali sino a un massimo di 284 euro a destinatario.

“Si tratta di una misura importante perché congiunta e composta da bonus assunzionali e formazione professionale – sottolinea l’assessore alla formazione Ilaria Cavo -. Abbinare la formazione alle politiche attive del lavoro diventa strategico per mettere a segno misure concrete che abbiano reali risultati sui percorsi di vita delle persone. Questo è ciò che richiede il momento che stiamo vivendo. Si tratta di un provvedimento a cui seguirà un metodo di azioni congiunte che vorremmo portare avanti tramite il Fondo Sociale Europeo. Altro dato che mi piace sottolineare di questo bando è la flessibilità dei percorsi formativi, percorsi che possono essere fatti anche in maniera individualizzata per piccoli gruppi con la flessibilità che questo momento richiede”.

I lavoratori stagionali del settore del turismo, che a causa dell’emergenza sanitaria si trovano in stato di disoccupazione o sottoccupazione e privi di ammortizzatori, possono aderire all’intervento “SMART@TTIVO 2021” mediante procedura telematica attiva sul portale regionale.