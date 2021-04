Pietro Sansalone: "Felice di essere arrivato al Ceriale" - IVG.it

Ceriale. Pietro Sansalone, la scorsa stagione in forza al Pontelungo, è il nuovo direttore sportivo del Ceriale Progetto Calcio.

Il neo dirigente lavorerà a stretto contatto con mister Andrea Biolzi, per costruire una squadra, che possa disputare un buon campionato, mettendo al primo posto la valorizzazione del fiorente settore giovanile, vero fiore all’occhiello della società.

“Sono felice di essere arrivato al Ceriale – afferma, con orgoglio, Pietro Sansalone – fare parte di questa società è una sfida che mi stimola, non vedo l’ora di iniziare a lavorare per la prossima stagione”.

“Il calcio, a livello dilettantistico, a mio modo di vedere, è destinato ad un forte ridimensionamento, gli sponsor sono in fuga, ragion per cui diventerà fondamentale valorizzare al massimo i giocatori provenienti dalla ‘cantera’ – continua Sansalone – con mister Biolzi abbiamo già avuto un paio di incontri per monitorare la situazione e per valutare i tanti giovani, che porteremo, in preparazione, in prima squadra. L’ossatura della squadra è competitiva e mi preme ricordare che all’interno della rosa ci sono alcuni giocatori di esperienza, sui quali facciamo forte affidamento”.

Le ultime parole, al miele, sono per il Pontelungo, la sua ex squadra: “Mi sono trovato molto bene con la società del presidente Michele Neri e con mister Fabio Zanardini, che ringrazio per il periodo trascorso insieme ad Albenga“.