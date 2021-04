Pietra Ligure, sei nuovi innesti per la ripresa dell’Eccellenza

Pietra Ligure. In vista dell’ormai imminente ripresa del campionato di Eccellenza, l’Asd Pietra Ligure 1956 comunica di avere tesserato sei giocatori.

Giocheranno con la maglia biancoceleste Daniele Illiano (nella foto, difensore classe 1992 dal Pontelungo), Diego Caputo (centrocampista classe 1993 dal Pontelungo), Mattia Farinazzo (centrocampista classe 2000 dal Ceriale), Fabio Gibilaro (centrocampista classe 2002 dalla Golfo Dianese), Andrea Caneva (attaccante classe 1996 dal Pontelungo), Leonardo Canu (attaccante classe 1996 dall’Area Calcio Andora).

“A tutti i nuovi tesserati – dichiarano i dirigenti pietresi – la società da un caloroso benvenuto ringraziando le rispettive società di provenienza per la collaborazione e disponibilità mostrata dalle stesse nei vari trasferimenti. Congiuntamente si ringraziano i giocatori Lorenzo Anselmo, Fabrizio Castello, Gianmaria Genta, Davide Pisano, Fabio Rossi e Irfan Vejseli che per motivi personali non potranno continuare a vestire la nostra maglia, nella speranza di ritrovarli in futuro e che questo sia solo un arrivederci”.