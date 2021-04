Pietra Ligure, nuova vita per lo Stella Maris: la struttura è in vendita

Pietra Ligure. “Grande opportunità”. La scritta che campeggia sulla facciata della residenza turistica pietrese Stella Maris è di quelle inequivocabili. La nota struttura ricettiva, infatti, è ufficialmente in vendita.

Lo si legge chiaramente nell’enorme striscione comparso in questi giorni sulla parete a monte dell’edificio e che riporta tutte le indicazioni utili per ottenere informazioni dalla nota agenzia immobiliare chiamata a gestire l’affare.

Nel manifesto si parla di “ex Rta”, ma in realtà il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi ha già confermato che la struttura continuerà a lavorare – almeno in parte – come Rta, mentre l’altra parte sarà convertita a civile abitazione. Una conferma che arriva anche dallo stesso striscione, dove si legge che lo Stella Maris verrà venduto “con possibilità di parziale cambio di destinazione d’uso”.

La decisione dei proprietari di vendere l’edificio segue il contenzioso che nel 2019 ha visto la società Stella Maris Srl di Trento contrapporsi allo stesso Comune di Pietra Ligure: il motivo del contendere aveva ad oggetto i lavori di ristrutturazione con mutamento della destinazione d’uso da residenza turistico alberghiera a civile abitazione, tuttavia, come hanno ribadito anche alcune sentenze della giustizia amministrativa, per le Rta costruite prima della nuova normativa del 2008 non esiste alcun vincolo sulla destinazione d’uso (uno dei primi casi nel ponente savonese era stato il residence Gabbiano annesso all’Hotel Saraceno a Varigotti, sul quale il Tar aveva dato ragione ai privati rispetto al ricorso presentato dal Comune finalese).

Dalla Regione è arrivato quindi l’ok al progetto, ora però la pratica (e la palla) passa al Comune. Nel frattempo, anche se solo sulla carta, la struttura è in vendita.

“Si mette in vendita l’intero edificio – sottolinea il sindaco Luigi De Vincenzi -, la pratica e il progetto sono ancora al vaglio dell’amministazione comunale. La struttura continuerà a lavorare come Rta, anche perché la proposta per un cambio di destinazione d’uso in residenziale riguarda solo una parte dell’immobile, un’altra sarà dedicata per riqualificare la Rta medesima”.

“Il progetto rappresenta una importante occasione per l’intera struttura e per tutta la zona pietrese” conclude il primo cittadino pietrese.

Grazie a questa operazione immobiliare, quindi, lo Stella Maris potrebbe tornare a vivere una “seconda giovinezza”. Una speranza che pietresi e turisti coltivano ormai da molto tempo (almeno una quindicina d’anni) anche per l’ex hotel Royal, a pochi passi dalla r.t.a. in vendita. Lo Stella Maris, infatti, si affaccia direttamente sul mare ed è situato a pochi passi non solo dal centro storico, ma anche dallo stesso Royal. Ma mentre per quest’ultimo è presente un vincolo di destinazione alberghiera, lo stesso non vale per lo Stella Maris, la cui riqualificazione e il cui rilancio dovrebbero quindi procedere senza intoppi.