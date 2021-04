Pietra Ligure, l'hotel Royal deve restare ad uso turistico: Consiglio di Stato dà ragione al Comune - IVG.it

Pietra Ligure. Il Consiglio di Stato, Sez IV, con sentenza numero 3095/2021 pubblicata ieri, giovedì 15 aprile 2021, ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalla società MC TRE S.R.L. e mette la parola fine al lungo contenzioso promosso dalla proprietà del Hotel Royal contro gli atti amministrativi adottati dal Comune di Pietra Ligure di inibitoria alle richieste di radicale mutamento della destinazione d’uso della importante struttura turistica da alberghiera a civili abitazioni.

L’annuncio è del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, che aggiunge: “Il ricorso promosso in grado di appello avverso la sentenza del Tar Liguria numero 770 del 16 maggio 2007, che già si era pronunciata in senso negativo sulla richiesta di modifica della destinazione d’uso dell’hotel Royal, è stato considerato non solo improcedibile, ma altresì infondato in tutte le censure espresse”.

“Definitivamente respinta anche ogni richiesta di accertamento ai fini risarcitori, con condanna della società ricorrente alla refusione delle spese legali” continua De Vincenzi.

“Nell’esprimere la mia soddisfazione per questo esito netto e senza ombra di equivoco, ringrazio l’Avv. Ferdinando Acqua Barralis, incaricato di rappresentare e difendere il Comune di Pietra Ligure, per questo risultato vittorioso e importante per il futuro di questo immobile molto significativo per Pietra Ligure e per l’immagine del nostro lungomare” conclude il sindaco pietrese.

Ora la “palla” ritorna alla proprietà dell’ex hotel Royal che dovrà decidere su possibili prospettive di rinascite per l’intero immobile.