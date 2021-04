Pietra Ligure e Borgio Verezzi attendono l'allaccio al depuratore: cosa si aspetta? - IVG.it

Pietra Ligure. Da abituali frequentatori del litorale pietrese, siamo ancora molto delusi dai continui rimandi e intoppi burocratici relativi al progetto di allacciamento dei comuni della Val Maremola, Borgio Verezzi e Pietra Ligure, al depuratore di Borghetto.

Come sempre in Italia siamo in ritardo su molti aspetti, soprattutto di natura ambientale, con continui scarichi di responsabilità… E l’Unione Europea continua a multarci (giustamente!).

Quello che non si comprende è perché la Regione o addirittura il Ministero dell’Ambiente non intervenga su questi temi locali (ce ne sono centinaia in tutta la costa italiana) per risolvere progetti bloccati da anni se non decenni.

Potrebbe esserci un aiuto e incentivo con il Recovery Plan?

E’ importante mantenere sempre alta l’attenzione su questo tema di primaria importanza per questa zona del savonese.

Marco Rossetti