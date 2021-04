Perde il controllo dell'auto e sbatte contro un muro: ferito conducente - IVG.it

Carcare. Ha perso il controllo dell’auto, per cause ancora in via di accertamento, per poi impattare contro il muro di protezione. E ‘successo intorno alle 19 e 15 a Carcare, lungo la strada provinciale Sp 15, all’altezza di Vispa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Bianca carcarese, l’automedica del 118 e i carabinieri. Il conducente della vettura è stato estratto dall’abitacolo dai pompieri e soccorso dai sanitari.

Dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

I militari hanno svolti i rilievi e gli accertamenti sul sinistro stradale, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati per bonificare la carreggiata nella quale è stato sversato dell’olio, oltre alle operazioni di messa in sicurezza del tratto viario.