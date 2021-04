Palo della luce abbattuto a pochi passi dal cimitero di Celle, vicino a un incrocio pericoloso - IVG.it

Celle Ligure. Il violento urto di un mezzo ha abbattuto questa notte un palo della pubblica illuminazione nel primo tratto di via Sanda.

L’incidente si è verificato poco prima del Cimitero, nei pressi dell’incrocio che porta alla frazione dei Ferrari reso già di per sé pericoloso da uno specchio parabolico, di cui gli automobilisti sottolineano da tempo la scarsa utilità.

La sua funzione dovrebbe infatti essere quella di riflettere mezzi in transito ma, come hanno dichiarato ai microfoni di IVG.it: “È orientato in modo da non offrire una visione totale che mette a rischio di incidente tutti i giorni. Questo stop è pericoloso. Quando ci immettiamo sulla strada non riusciamo a vedere totalmente se le macchine arrivano”.

Il palo abbattuto questa notte, che rischiava di cadere sulla strada, ha fornito agli automobilisti lo spunto per sottolineare un problema: “Ci auguriamo che oltre a ripristinare il palo della luce si provveda anche a sistemare in modo utile lo specchio. Messo così serve a poco”. Tecnici al lavoro.