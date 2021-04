Pallapugno, il calendario della Serie B: Don Dagnino ai nastri di partenza - IVG.it

Andora. Ufficiale il calendario del campionato italiano di Serie B per l’annata sportiva 2021.

Nella prima parte della stagione le 11 squadre partecipanti saranno suddivise in due gironi.

Girone A: Benese, Scotta Centro Incontri, Monticellese, Morando Neivese, Ricca, Speb.

Girone B: Srt Progetti Ceva, Don Dagnino, Pieve di Teco, Bcc Pianfei Pro Paschese, Acqua San Bernardo San Biagio.

Ciascun raggruppamento prevede partite di andata e ritorno.

Alla seconda fase del campionato accederanno tutte le formazioni, che saranno suddivise in tre gironi.

Girone Bianco: 1ªA, 3ªB, 5ªB, 6ªA.

Girone Rosso: 1ªB, 3ªA, 5ªA.

Girone Verde: 2ªA, 2ªB, 4ªA, 4ªB.

Ciascun raggruppamento prevede partite di andata e ritorno.

In base alla classifica della seconda fase, le prime classificate di ogni girone andranno in semifinale, insieme alla vincente dello spareggio tra le seconde classificate del Girone Bianco e del Girone Verde. La finale si giocherà in gara unica su campo neutro e la vincente sarà promossa in Serie A. Non sono previste retrocessioni.

Gli incontri della prima e della seconda fase si giocheranno ai nove giochi, mentre semifinali e finale andranno agli undici.

Coppa Italia: saranno ammesse alla finale le prime classificate di ogni girone al termine della prima fase del campionato. La finale si giocherà venerdì 27 agosto, alle ore 21, nello sferisterio di Santo Stefano Belbo.

Ecco le partite della formazione rossoblù:

5 giugno ore 20,30 ad Andora: Don Dagnino – Pieve di Teco

19 giugno ore 20,30 a Ceva: Srt Progetti Ceva – Don Dagnino

26 giugno ore 20,30 a San Biagio: Acqua S.Bernardo San Biagio – Don Dagnino

3 luglio ore 20,30 ad Andora: Don Dagnino – Bcc Pianfei Pro Paschese

10 luglio ore 16 a Pieve di Teco: Pieve di Teco – Don Dagnino

24 luglio ore 20,30 ad Andora: Don Dagnino – Srt Progetti Ceva

31 luglio ore 20,30 ad Andora: Don Dagnino – Acqua S.Bernardo San Biagio

6 agosto ore 20,30 a Villanova Mondovì: Bcc Pianfei Pro Paschese – Don Dagnino

Di seguito le rose delle squadre partecipanti.

Benese: Paolo Sanino, Luca Sanino, Andrea Bracco, Adam Drobi, Andrea Fea, Gabriele Cabutto. DT Roberto Taricco.

Centro Incontri Scotta: Stefano Brignone, Manuel Brignone, Francesco Garro, Simone Giorsetti. DT Franco Calandri e Ermanno Brignone.

Srt Progetti Ceva: Matteo Levratto, Nicholas Bacino, Franco Rosso, Pietro Galliano. DT Giorgio Poggio e Aldo Donnini.

Don Dagnino: Daniele Grasso, Giovanni Matis, Roberto Ciccione, Diego Ghigliazza. DT Giulio Ghigliazza.

Monticellese: Omar Balocco, Andrea Mandrile, Matteo Marenco, Federico Troia, Daniele Carlidi. DT Giorgio Vacchetto.

Morando Neivese: Davide Barroero, Luca Bruno, Edoardo Gili, Alessandro Ressia, Giuseppe Bertucci. DT Ercole Fontanone.

Pieve di Teco: Matteo Molli, Alessandro Re, Mattia Semeria, Gianluca Bonavia, Paolo Chiapello. DT Roberto Acquarone.

Bcc Pianfei Pro Paschese: Luca Arnulfo, Davide Devalle, Alessandro Sappa, John Mondone, Roberto Aimo, Enrico Priale, Simone Lingua, Sonny Boetti. DT Arrigo Rosso.

Ricca: Tommaso Boffa, Umberto Drocco, Sandro Nada, Pietro Nada, Edoardo Defabri. DT Marco Adriano.

Acqua S.Bernardo S.Biagio: Andrea Pettavino, Leonardo Curetti, Alessio Ambrosino, Matteo Ferrero, Andrea Dalmasso, Roberto Tomatis, Andrea Aimo. DT Diego Fazzone.

Speb: Andrea Daziano, Simone Re, Andrea Giraudo, Giacomo Vinai, Andrea Dalmasso. DT Enrico Unnia e Mario Musso