Pallacanestro Vado, successo per l'Under 15 Eccellenza dopo quattordici mesi di attesa - IVG.it

Vado Ligure. Grande giornata per i ragazzi dell’Under 15 Eccellenza della Pallacanestro Vado. Dopo quattordici mesi sono tornati in campo a giocare una partita ufficiale: erano stati fermati a febbraio 2020 quando erano in testa alla classifica dell’Under 14 élite regionale.

Quattordici mesi di stop a livello giovanile sono un’era geologica per esperienze e confronti. E in campo si è visto che sarà molto difficile recuperare il gap di formazione dando ancora più convinzione alla scelta di iscriversi in deroga anche all’Under 18 regionale, campionato improbo che porterà ampie sconfitte in serie ma che si spera consentirà di recuperare qualcosa in questi due mesi di gare.

La stagione sarà un breve ponte verso la prossima annata nella quale si spera che la Fip accolga le proposte di allungare di un anno le categorie del settore giovanile trasformando le annate pari in dispari e aiutando il recupero di formazione dei ragazzi.

La partita ha mostrato quanto la Pallacanestro Vado abbia ampi margini di miglioramento e i volenterosi cestisti dell’Oasi, trascinati da un prospetto molto interessante come Inglese, sono stati sempre generosi costringendo i ragazzi di coach Prati a ritmi alti.

Nonostante i 92 punti segnati con quattro giocatori in doppia cifra, i biancorossi hanno sbagliato molti canestri facili e in difesa si sono spesso fatti sorprendere a rimbalzo e nel posizionamento sbagliato.

Ma poco importa. L’importante è che ci sia da lavorare e che, finalmente, lo si possa fare non solo allenandosi. Prossimo turno sabato 25 aprile al Geodetico di Vado Ligure alle ore 16,15 contro la capolista Cus Torino.

Il tabellino:

Oasi Laura Vicuna – Pallacanestro Vado 37-92

(Parziali: 15-25; 26-55; 29-69)

Oasi Laura Vicuna: Spada 3, Romeo, Macaluso, Prinetto, Inglese 20, Boscolo 4, Zaccaria, Tosco 2, Ghione, Dall’Aglio, Donnarumma 4, Pancalbo 3. All. Russo.

Pallacanestro Vado: Orione, Bianchi 2, Mozzati 3, Caversazio 6, Capitelli 6, Rondinini 13, Tridondani 11, Repa 2, Migone 22, Serafini 8, Peirone, Siby 19. All. Prati.

Arbitri: Nicolosi (Santena) e Paschero (Torino).