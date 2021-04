Pallacanestro Vado, comincia con una vittoria il campionato del gruppo Under 18 - IVG.it

Vado Ligure. Dopo l’esordio nel campionato Under 15 Eccellenza del giorno prima, la Pallacanestro Vado va in trasferta anche nel campionato Under 18 Silver, che dovrà servire come utile esperienza per recuperare tutti i mesi di partite perse nell’anno.

Nella palestra della Crocera di Genova, Vado riesce a vincere nel finale con il merito di non aver mai mollato contro un My Basket che non sembra mai spingere sull’acceleratore.

Partita sempre in equilibrio con le due squadre che si scambiano parziali con un massimo vantaggio di 8 punti per My Basket e di 7 per i biancorossi. Alla fine del primo quarto grosso spavento per una brutta caduta di Peirone che rimane contuso alla testa e deve essere portato al pronto soccorso. Per fortuna danni seri ma limitati ed in un mesetto si conta di rivederlo in campo.

Sul fronte My Basket sono Caorsi (27 in solo venti minuti) ed Alloisio a dare il maggior contributo alla squadra. Per Vado, oltre ad un paio di fiammate di Migone nel secondo quarto con penetrazioni e nel finale con due triple, sono Tridondani e Siby in doppia cifra, malgrado il minutaggio ridotto, ad impolpare il bottino ospite.

È peraltro il contributo di tutti che di fatto permette a Vado di rimanere sempre in partita. Chiunque entri in campo dà il proprio contributo e questo compensa le tante disattenzioni che i vadesi hanno ancora. Ma riassumiamo il finale: una sanguinosa palla persa su rimessa permette ai genovesi di pareggiare a 69 già negli ultimi 30″. È bravo Capitelli a riportare avanti i suoi e poi Siby a prendere il rimbalzo dopo l’errore dei padroni di casa ed è glaciale in lunetta per il più 4 a pochi secondi dalla fine.

Domenica 25 aprile alle ore 15 derby con Vado “A”: un’occasione per una nuova verifica.

Il tabellino:

My Basket Genova – Pallacanestro Vado “B” 69-73

(Parziali: 23-17; 34-35; 47-41)

My Basket Genova: Marchello 2, El Attar, Alloisio 14, Mata 5, Sossai 2, Aleo 2, Boccuni 2, Caorsi 27, Mendoza 2, Frisone 2, Mera, Notari 11. All. Albano. Ass. Brovia.

Pallacanestro Vado “B”: Orione, Bianchi 4, Mozzati 6, Caversazio 6, Capitelli 5, Rondinini 6, Tridondani 10, Repa, Migone 19, Serafini 2, Peirone 2, Siby 14. All. Prati. Ass. Guanier.

Arbitro: Daga (Genova).