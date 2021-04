Pallacanestro Vado, al via i campionati delle formazioni di Eccellenza

Vado Ligure. Dopo più di un anno dalle ultime partite ufficiali, nel mese di aprile iniziano i campionati Under 18 e Under 15 Eccellenza organizzati dalla Fip Piemonte. Ai nastri di partenza ci sarà la Pallacanestro Vado.

Nel campionato Under 18 Eccellenza la formazione vadese farà parte del girone A insieme a Cus Torino, Derthona Basket, Basket Pegli, Campus Piemonte, Junior Basket Monferrato. Derby ligure contro il Pegli alla prima giornata, lunedì 12 aprile, nel nuovo palazzetto di Arenzano.

La formula prevede partite di andata e ritorno (le squadre sono divise in due gironi) che termineranno entro il 13 giugno. Le fasi finali saranno programmate nel corso della prima fase.

Nel campionato Under 15 Eccellenza sono ammesse dodici squadre divise in tre gironi. I biancorossi sono inseriti nel gruppo B con Cus Torino, OASI Laura Vicuna, My Basket Genova, Campus Piemonte.

Prima giornata di riposo; i vadesi cominceranno il percorso sabato 17 aprile a Rivalta di Torino contro l’Oasi Laura Vicuna.

La prima fase terminerà entro il 13 giugno e prevede un girone all’italiana con partite di andata e ritorno. Anche in questo caso la seconda fase verrà organizzata nel prosieguo della stagione.

Sono in fase di organizzazione anche alcuni campionati giovanili organizzati dalla Fip Liguria, ma non ci sono ancora notizie ufficiali.