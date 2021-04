Opera a difesa del litorale alassino, Casella: "Pagina web e Fb del Comune usati come strumenti di propaganda del sindaco" - IVG.it

Alassio. Dopo le categorie, direttamente tirate in ballo, anche il consigliere comunale di “Alassio Volta Pagina” Jan Casella risponde al sindaco Marco Melgrati rispetto alle opere a difesa del litorale alassino.

“Le categorie del turismo alassine e i rispettivi presidenti non hanno di certo bisogno dell’intervento del sottoscritto per difendersi – dice Casella – Non posso però esimermi dall’esprimere tutta la mia disapprovazione in merito all’attacco inferto dal sindaco ai rappresentanti delle categorie, rei di aver osato sollevare i dubbi e i timori che hanno tantissimi alassini in merito alla difesa dell’abitato e del futuro dell’arenile: quale opera si farà per difendere l’arenile e l’abitato? E quando, dato che non abbiamo ancora neanche il progetto?”

“Il nostro sindaco dovrebbe, a mio modesto avviso, utilizzare uno stile comunicativo più rispettoso e istituzionale, e dovrebbe anche ricordarsi che in un sistema democratico, quando le categorie e gli attori sociali ed economici di una città pongono dei temi di vitale importanza per tutti, è un arricchimento, è sintomo di vivacità cittadina, non è sterile polemica o un attacco politico”.

“Ci tengo anche a rimarcare l’uso a mio parere del tutto inopportuno della pagina web Alassio News e della pagina Facebook ‘Città di Alassio’ che anche in questa occasione sono stati utilizzati dal sindaco con scopi meramente politici. I canali social e web del nostro Comune dovrebbero essere il veicolo con i quali vengono date informazioni utili a tutti i cittadini e a promuovere le bellezze della nostra città, non devono essere strumento di propaganda del sindaco per attaccare o i componenti dell’opposizione o i presidenti delle categorie”.

“Colgo l’occasione per esprimere la massima vicinanza a tutte quelle realtà economiche che in questo terribile anno stanno soffrendo, attività che con professionalità e attenzione vengono ben rappresentate dai presidenti delle varie categorie.