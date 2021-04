Nuovo Santa Corona, Grande Liguria al PD: “Declino ospedale coinciso con amministrazione Burlando”

Pietra Ligure. “Siamo davvero stupiti per il tono dell’intervento scritto dal PD di Pietra Ligure su questo quotidiano in merito ai soldi stanziati per il recupero del Santa Corona” replica Roberto Paolino, esponente di Grande Liguria Pietra Ligure a proposito del comunicato rilasciato dal Pd questa mattina.

“Chi ha un minimo di memoria e di onestà intellettuale non può non ricordare che il declino del nosocomio Pietrese ha coinciso con i dieci anni dell’amministrazione Burlando, in quegli anni ogni giorno era un bollettino di Guerra, reparti chiusi, primariati non rinnovati è carenza cronica di personale” prosegue.

“Per non parlare di come furono ridotti a pochi spiccioli i fondi per la manutenzione dei padiglioni, generando un deterioramento degli stessi veramente preoccupante. Purtroppo anche la legislatura appena trascorsa ha registrato pochissima attenzioni nei confronti di Santa Corona”.

Per dare ulteriore risalto a quanto sostenuto, Paolino cita come esempio il trauma center che “ha continuato ad essere una targa e basta”.

“Per cui speriamo che tutti comprendano l’importanza del Santa Corona e compiano atti concreti per un serio e profondo rilancio del Dea di secondo livello, a partire dal ritorno del punto nascite” conclude.

Silvana Mazza, segretaria del circolo Pd di Pietra Ligure, risponde: “Il circolo Pd di Pietra Ligure ha espresso, con il proprio articolo riguardante la destinazione dei fondi Inail per Santa Corona, cauto ottimismo da una parte e una più che fondata preoccupazione dall’altra fotografando l’attuale situazione dell’ospedale. Riguardo alle dichiarazioni di Grande Liguria, ci limitiamo di ricordare loro che ci siamo espressi in un’ottica futura. Per ciò che riguarda il passato invece non abbiamo mai fatto mancare la nostra voce critica anche nei confronti della giunta Burlando quando il dibattito politico lo ha richiesto”.

“Tuttavia ricordiamo agli esponenti di questa neo formazione (in dissenso con l’attuale Lega) che quando i cittadini votano e premiano una certa compagine elettorale, lo fanno auspicando che questa faccia meglio e non peggio di quella che li ha preceduti. A nostro parere, dati alla mano, non sembra che ci stiano riuscendo e la mancata riconferma dell’ex assessore Viale ne è la più tangibile dimostrazione”.