“Noi ultrafragili multati il giorno della vaccinazione, una vergogna”: lettera al sindaco di Finale

Finale Ligure. “Perché caro sindaco, dovete fare cassa anche con gli over ottantenni e gli ultravulnerabili per rimpinguare le casse comunali?”. A porre la domanda, diretta al sindaco di Finale Ligure, è Alessandro Balbis, soggetto ultra vulnerabile (in carrozzina a causa di paraplegia post traumatica), che sabato scorso si è recato per la vaccinazione presso il Chiostro di Santa Caterina, a Finalborgo.

Freddo, pioggia battente e difficoltà oggettive lo hanno spinto a parcheggiare la sua auto negli stalli blu situati nelle vicinanze del punto vaccinale, dove è però stato multato (e, a quanto pare, non è stato il solo). Sanzione comprensibile (in parte) trattandosi di parcheggio a pagamento, ma comminata, secondo Balbis, “senza utilizzare il buonsenso, che avrebbe dovuto imporre la gratuità del parcheggio per tutti coloro che, a maggior ragione ultrafragili, devono fare il vaccino”.

“Un grazie di cuore al comune di Finale Ligure per il suo profondo senso civico e il suo interessamento per la campagna vaccinale in corso, – ha dichiarato Balbis. – In quanto ultravulnerabile ho parcheggiato la macchina nell’area adibita alla sosta, vicino alla sede vaccinale, senza pensare minimamente al pagamento del biglietto, anche perché pensavo che, visto il periodo di vaccinazione di ultra ottantenni, ultravulnerabili, pioggia battente e attività chiuse, il comune avesse predisposto la gratuità al parcheggio. Io sono ottimista di natura ma purtroppo raggiunta la mia macchina trovo la sorpresina: una bella multa per non aver fatto lo scontrino per il parcheggio”.

“Ma perché caro sindaco, dovete fare cassa anche con gli over ottantenni e gli ultra vulnerabili per rimpinguare le casse comunali? Ma voglio dire, va bene che sia sabato, ma tutte le attività commerciali sono chiuse, i turisti nn ci dovrebbero essere perché siamo ancora in zona rossa, quindi gli unici parcheggiatori erano i vaccinandi o sbaglio? Ma nn potevate lasciare parcheggio gratuito visto il periodo e la vicinanza col centro vaccinale? Io pagherò la multa per carità, ma un briciolo di vergogna non ce l’avete?”.

Quesiti che Balbis ha tradotto in una lettera, inviata al sindaco di Finale, di cui riportiamo il testo integrale: “Egregio signor Sindaco le scrivo giusto due righe per complimentarmi con lei e con l’Amministrazione tutta per la sensibilità dimostrata in occasione della giornata di vaccinazione presso il Chiostro di Santa Caterina a Finalborgo. Nella giornata di sabato 10 aprile mi sono recato per il mio turno di vaccinazione in qualità di soggetto ultra vulnerabile (sono in carrozzina a causa di paraplegia post traumatica) nella sede di cui sopra e considerato che la giornata non era proprio di stampo primaverile, ma pioveva discretamente forte, mi sono permesso di parcheggiare la mia auto nello spazio più vicino al centro vaccinale per bagnarmi il meno possibile”.

“Il parcheggio contrassegnato da spazi azzurri era occupato non da moltissime auto, presumibilmente appartenenti a persone che si sono recate a fare il vaccino. Sinceramente non mi sono preoccupato di esporre il tagliando azzurro di ‘diversamente abile’ in quanto ho ingenuamente pensato che per l’occasione il Comune di Finale Ligure avesse diciamo concesso a questi ‘invasori’ il parcheggio a titolo gratuito, essendo per la maggior parte ultra settantenni e ultra vulnerabili”.

“Come sempre ho sbagliato, evidentemente sono un ‘romantico’ e credo ancora in alcuni valori che sono ‘l’ospitalità’, ‘il senso civico’, ‘la gentilezza’, ‘la sensibilità’. Per farla breve quando sono uscito dalla struttura dopo essere stato vaccinato, sotto una pioggia insistente, ho raggiunto la mia macchina e qui la sorpresa, sotto il tergicristallo un bello scontrino di ‘Avviso di penale’ per sosta in parcheggio a pagamento senza che sia stata pagata la tariffa in vigore esposta sulla segnaletica verticale”.

“Mi sono cadute le braccia, perché le gambe sono ormai vent’anni che non si muovono, e quindi ho cercato con lo sguardo in tutto il parcheggio se riuscivo a intravvedere colui che aveva depositato tale avvertimento, ma niente volatilizzato. Visto l’orario e i chilometri che dovevo ancora fare per ritornare a casa, abito a Bardineto e fare il Melogno con la nebbia e la pioggia non è proprio una scampagnata, non ho più cercato il depositario della contravvenzione. Ho saputo poi la sera stessa di non essere stato l’unico ad essere stato ‘Multato’, ma altri vaccinandi hanno trovato la medesima sorpresa sul parabrezza della propria macchina”.

“Ora caro Signor Sindaco provo a fare una riflessione personale e che probabilmente tale resterà, ma in cuor suo, vostro, non avete neanche per un attimo pensato che in questi giorni è in corso la campagna vaccinale presso il vostro Comune ? Non avete pensato di fare un piccolo sforzo e rendere gratuito il parcheggio a questi ‘invasori’ che magari come il sottoscritto si sono fatti più di 30 Km e non per partecipare ad un apericena, ma bensì per ottemperare ad un dovere per il bene proprio e della collettività?. In fondo ci voleva poco rinunciare a pochi spiccioli, visto che il turismo essendo zona rossa non pullulava, essendo chiuse tutte le attività commerciali chi aveva interesse a sostare in quel parcheggio se non per recarsi a fare il vaccino?”.

“Comunque nonostante tutto ciò non avete rinunciato a fare cassa sulle magre spalle dei vaccinandi e sinceramente questo mi rattrista, non tanto per l’importo che probabilmente non sarà una cifra esorbitante, ma per voi Amministratori che avete perso un’occasione per dimostrare la vostra sensibilità e sostegno per una operazione sanitaria di vitale importanza”.

Alessandro Balbis