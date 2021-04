“No a colpevolizzare in anticipo la Darsena”, Paolo Baccino del The Balance replica alla sindaca Caprioglio - IVG.it

Savona. Paolo Baccino, titolare del The Balance nella Vecchia Darsena, nel tratto tra i lavatoi e il ponte mobile, non ha preso bene le ultime dichiarazioni della sindaca Ilaria Caprioglio. Spiega: “Ho percepito nelle sue parole, anche se certamente non sarà così, e spero proprio che non lo sia, un tono vagamente intimidatorio nei confronti di bar e ristoranti, che hanno finalmente aperto dopo lunghi mesi di sacrifici”.

Baccino getta sul piatto tutta la sua esperienza e il suo prestigio, essendo stato citato lo scorso anno tra i dieci migliori cocktail bar d’Italia dalla guida del Gambero Rosso. Insomma, scende in campo un po’ come hanno fatto i grandi chef stellati per i ristoranti.

Prosegue Baccino: “Siamo tutti d’accordo che la salute vada tutelata, e infatti applichiamo tutte le regole e i protocolli, talvolta sborsando cifre notevoli. Ma non è ipotizzando nuovi restringimenti che si risolve la situazione. Non lo è, soprattutto, nel caso di intendesse colpevolizzare le nostre attività. Noi siamo responsabili dei nostri locali, dei nostri tavoli, del servizio che effettuiamo. Il resto non rientra, diciamo così, nella nostra giurisdizione”.

“Se le forze dell’ordine devono fare controlli lo facciano, non è colpa nostra se la gente vuole finalmente stare all’aperto, ma le nostre attività non c’entrano e sarebbe un altro errore, grave errore, colpevolizzare alcune zone come la Darsena. Noi facciamo il nostro dovere, la sindaca faccia il suo, senza puntare subito il dito, se mai avesse intenzione di farlo, penalizzando la zona più bella della città. Ha gli strumenti per intervenire nel modo più corretto” continua Baccino.

Riapertura difficile, come si vede e com’era prevedibile, e Paolo Baccino non si sottrae dall’esprimere la sua opinione. Meglio avere per tempo tutte le sensazioni, sarà più facile gestire la riapertura.