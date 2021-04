Naufragio in Libia, serata di preghiera promossa dalla Comunità di Sant’Egidio a Savona - IVG.it

Savona.Domani, martedì 27 aprile, alle 20.30, nella Chiesa di Sant’Andrea, la Comunità di Sant’Egidio invita tutti a pregare in memoria dei migranti vittime del naufragio in Libia.

“Di fronte a questa ennesima strage del mare, – hanno spiegato gli organizzatori, – sentiamo il dovere di levare la nostra voce e la nostra preghiera perché il nostro continente non si macchi di colpevole indifferenza ma sia fedele ai suoi valori di umanità e di difesa dei diritti”.

“È necessario un sussulto di pietà e di indignazione di fronte ad una notizia che rischia di passare in secondo piano in questo amaro tempo di pandemia”.

Come anche Papa Francesco ha chiesto nella preghiera del Regina Coeli: “Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia. È il momento della vergogna. Preghiamo per questi fratelli e sorelle, e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Preghiamo anche per coloro che possono aiutare ma preferiscono guardare da un’altra parte”.