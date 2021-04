Millesimo Calcio: Nicolò Goso è il nuovo direttore sportivo - IVG.it

Millesimo. Cambiamento nell’organigramma dell’Asd Millesimo Calcio: il presidente Eros Levratto, insieme a tutto il consiglio direttivo giallorosso, hanno scelto il nuovo direttore sportivo. Il ruolo è stato affidato a Nicolò Goso.

“Sono molto contento che Nicolò abbia accettato questo incarico, da anni è nella dirigenza e conosce l’ambiente fin dalle radici – commenta Eros Levratto -. È stato uno dei senatori che ha contribuito all’inizio di questo ciclo che ormai dura da anni e la posizione che andrà a ricoprire ritengo sia perfetta per le sue caratteristiche. Siamo orgogliosi di continuare il progetto con sempre più persone di Millesimo e di valore. A lui va il mio più grande in bocca al lupo”.

Nicolò Goso dichiara: “Ringrazio il presidente e la società per questa nuova carica. È un piacere portare avanti il lavoro fatto da Francesco e colgo l’occasione per ringraziarlo ancora per quanto ha dato alla causa. Per me è una nuova avventura, in questi anni con i ‘vecchi senatori’ abbiamo sempre portato avanti il pensiero relativamente a quali devono essere le caratteristiche della nostra squadra, ovvero una squadra concentrata su ragazzi del paese aventi come principi fondamentali il senso di appartenenza e di collaborazione. Questo perché crediamo che la forza debba essere il gruppo come dimostrato in questi anni”.

“Con il resto della società – conclude Goso – stiamo già lavorando alla prossima stagione auspicandoci che si possa riniziare ad agosto in tranquillità. Per quanto mi riguarda posso solo aggiungere che farò del mio meglio per portare valore aggiunto alla squadra del mio paese. Forza Mresciu!“.