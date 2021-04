Meteo: un 25 aprile con il sole, ma da lunedì nuvole e piogge - IVG.it

Liguria. Un 25 aprile ancora con tempo stabile e soleggiato. Da lunedì nubi in aumento, accompagnate dalle prime piogge. Temperature grossomodo in linea con le medie per il periodo. Queste le previsioni del centro Limet.

Cielo e fenomeni: giornata stabile ed in prevalenza soleggiata. Tra il tardo pomeriggio e la sera le prime nubi alte avanzeranno da ovest, ma senza recare particolari conseguenze.

Venti: deboli dai quadranti meridionali, moderati sui versanti padani.

Mari: generalmente quasi calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.

Costa: min +9/+15°C, max +17/+21°C.

Interno: min -1/+12°C, max +16/+19°C.