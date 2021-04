Meteo: niente pioggia a Pasqua e Pasquetta, ma dalla prossima settimana arriva il gelo

Liguria. Non è prevista pioggia in queste festività di Pasqua e nei giorni a seguire, ma dovremo scordarci le temperature quasi estive che abbiamo assaporato in questi giorni perché la discesa di aria artica sull’Europa avrà conseguenze anche sulla Liguria.

A dirlo i meteorologi di Limet che, osservando i modelli per i prossimi giorni, commentano: “Dopo una settimana scandita da temperature assurde per il periodo (in alcune aree del nostro Paese ci siamo avvicinati ai 30°) è in arrivo il gelo”.

“Pioggia? Nemmeno per idea – spiegano – si tratterà di una massa d’aria fredda e secca che al suo passaggio sottrarrà quel poco di umidità che il terreno ancora mantiene”.

La mappa “mostra i valori termici a 1500 metri attesi nella prima mattinata di mercoledì 7 aprile. Sulla verticale della Liguria avremo temperature attorno a -5°, che si riverbereranno al suolo con inevitabili gelate tardive nel nostro entroterra (non sulla costa) e danni alle piante già sbocciate”.