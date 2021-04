Liguria. Si allontana definitivamente la seconda perturbazione del mese di aprile. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per i prossimi tre giorni.

Previsioni valide per: martedì 13 aprile 2021

Avvisi: al mattino venti fino a forti da nord.

Cielo e Fenomeni: al mattino residui fenomeni sui versanti padani orientali, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi altrove. Nel corso del pomeriggio nubi sparse sulle Alpi Liguri con la possibilità di qualche rovescio, non si esclude qualche debole sconfinamento verso la costa Imperiese. Tempo generalmente stabile e soleggiato altrove.

Venti: al mattino tesi o forti dai quadranti settentrionali sull’intera regione. Nel pomeriggio risulteranno deboli o al più moderati da sud-ovest sull’Imperiese, da moderati a deboli da nord altrove.

Mari: da mosso a poco mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime.

Costa: min +8/+12°C, max +13/+16°C

Interno: min -2/+8°C, max +9/+15°C

Previsioni valide per: mercoledì 14 aprile 2021

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità diffusa sul centro-ponente, cieli in prevalenza poco nuvolosi a levante. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità sull’intera regione, verso sera non si esclude anche qualche debole piovasco sparso.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Tendenza per: giovedì 15 aprile 2021

Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare, non si escludono piovaschi sparsi nelle aree interne. Temperature stazionarie. Ventilazione da debole a moderata dai quadranti settentrionali. Mare quasi calmo o poco mosso.