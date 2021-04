Meteo Liguria: sabato di sole, peggioramento domenica - IVG.it

Liguria. Aria fredda di matrice nord-orientale continua ad affluire sulla nostra regione mantenendo condizioni di moderata instabilità specie domenica e lunedi. Nei prossimi giorni, tuttavia, si apprezzerà un graduale aumento delle temperature. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: sabato 17 aprile 2021

Avvisi: Venti fino a forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente nella notte e al mattino.

Cielo e Fenomeni: Tra la notte e la mattinata ancora addensamenti tra Alpi Liguri, Valle Bormida e Val d’Orba, senza ulteriori precipitazioni. Tempo soleggiato sul resto della regione fatta eccezione per velature o nubi di poco conto. Nel pomeriggio in genere soleggiato ovunque a parte nubi sull’Imperiese e sullo Spezzino, senza fenomeni. Qualche cumulo in transito da nord a sud sarà possibile anche sulla Riviera di Levante, sempre senza fenomeni.

Venti: Forti da nord sul centro-ponente di notte e al mattino, moderati da nord-est a levante. Generale attenuazione nel pomeriggio fino a deboli settentrionali in serata.

Mari: Stirato o mosso sotto-costa, generalmente mosso al largo, ma con moto ondoso in graduale attenuazione.

Temperature: In aumento, più sensibile nei valori massimi

Costa: min +9/+12°C, max +14/+18°C

Interno: min -1/+8°C, max +11/+15°C

Previsioni valide per: domenica 18 aprile 2021

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi sparse su tutta la regione, senza pioggia. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli nelle zone interne con qualche rovescio o temporale più probabile a levante e sulle Alpi Liguri. Qualche nevicata sopra i 1200-1300 metri.

Venti: Deboli o moderati da nord-est al mattino, in rotazione a sud-ovest sotto costa nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Stazionarie.

Tendenza per: lunedì 19 aprile 2021

Ancora rischio di qualche rovescio o temporale nel pomeriggio specie nelle aree interne. Qualche nevicata sopra i 1300-1400 metri, temperature stazionari (seguire i prossimi aggiornamenti).