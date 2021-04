Liguria. Nei prossimi giorni correnti più fredde dai quadranti settentrionali interesseranno la Liguria. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 6 aprile 2021

Avvisi: venti forti da nord/nord-est specie al mattino e in serata.

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità diffusa sul levante, dove non si esclude anche qualche piovasco nelle zone interne. Da metà mattinata cieli in prevalenza poco nuvolosi sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci sulle Alpi Liguri con possibili sconfinamenti lungo le coste dell’Imperiese; non si escludono rovesci sparsi anche sul Golfo che potrebbero lambire il centro-levante regionale.

Venti: forti da nord/nord-est soprattutto al mattino e in serata, pomeriggio con ventilazione moderata sempre dai quadranti settentrionali.

Mari: stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve flessione.

Costa: min +7/+10°C, max +13/+17°C

Interno: min -3/+5°C, max +8/+14°C

Previsioni valide per: mercoledì 7 aprile 2021

Avvisi: al mattino venti forti da nord.

Cielo e Fenomeni: giornata stabile e soleggiata sull’intera regione.

Venti: forti da nord in mattinata, graduale attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali dal tardo pomeriggio.

Mari: stirato sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: in calo.

Tendenza per: giovedì 8 aprile 2021

Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa a levante, generalmente soleggiato altrove. Temperature minime stazionarie o in ulteriore lieve calo nell’entroterra, massime in rialzo ovunque.