Meteo Liguria: molte nuvole e qualche pioggia, temperature in calo - IVG.it

Liguria. Oggi un debole impulso perturbato determinerà un momentaneo peggioramento delle condizioni meteo. Alta pressione in graduale rinforzo già da giovedì. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 21 aprile 2021

Cielo e Fenomeni: fin dal mattino cieli molto nuvolosi o coperti sull’intera regione, piogge deboli o moderate interesseranno il settore centrale nel corso della mattinata. Nel pomeriggio ancora molte nubi ovunque con rovesci sparsi, più probabili sui versanti padani occidentali. Altrove tempo generalmente più asciutto anche se non si escludono locali piovaschi.

Venti: moderati da sud-est.

Mari: tra poco mosso e mosso.

Temperature: in calo nei valori massimi.

Costa: min +8/+11°C, max +13/+16°C

Interno: min -3/+7°C, max +9/+14°C

Previsioni valide per: giovedì 22 aprile 2021

Cielo e Fenomeni: al mattino residui piovaschi sul levante; per il resto della giornata nuvolosità irregolare sul centro-levante, maggiori spazi soleggiati a ponente.

Venti: da moderati a deboli dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mosso sul centro-levante, mosso a ponente.

Temperature: in aumento nei valori massimi.

Tendenza per: venerdì 23 aprile 2021

Giornata stabile e soleggiata sull’intera regione. Temperature in aumento, venti deboli o moderati da nord. Mare poco mosso sul centro-ponente, localmente mosso a levante.