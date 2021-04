Meteo Liguria, inizia una settimana instabile: possibili piogge e temperature in calo - IVG.it

Liguria. Una depressione a ovest dell’Europa determina flussi umidi da sud-ovest e via via più instabili causando un deterioramento delle condizioni meteorologiche. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 26 aprile, nuvolosità in aumento sin dal mattino su tutta la regione. Non si escludono sgoccioli o brevi piovaschi, seppur a carattere localizzato, più probabili sul settore centrale. Verso sera e nella notte su martedì, maggiore probabilità di deboli piogge. Venti da sud est, da nord est sul ponente, ruotano dai quadranti settentrionali anche sul settore centrale in giornata. Mare da poco mosso a mosso. Temperature in calo nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 9 e 19 gradi, nell’interno tra 5 e 18.

Domani, martedì 27 aprile, nubi diffuse su tutta la regione. Precipitazioni sparse, deboli o moderate saranno possibili per l’intera giornata, più probabili a levante.

Per la giornata di mercoledì 28 aprile ancora nubi diffuse, con qualche schiarita, più ampia a ponente. Tra pomeriggio e sera nuovo incremento delle nubi, qualche debole precipitazione non esclusa, più probabile a levante.