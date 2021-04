Meteo Liguria: attese piogge sul savonese, neve sopra i 1000 metri - IVG.it

Liguria. Correnti settentrionali insisteranno sulla nostra regione ancora per diversi giorni. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 14 aprile 2021

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo sereno a levante, poco nuvoloso sul centro-ponente della regione. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone montuose con possibili rovesci, nevosi a quote superiori i 1000m, in particolare sulle Alpi Liguri. Cielo sereno o parzialmente nuvoloso sul settore costiero. Dal tardo pomeriggio generale aumento della nuvolosità. Non si esclude qualche debole piovasco pure sull’area costiera savonese.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione da sud-est nel pomeriggio.

Mari: mosso al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

Temperature: minime in leggero calo, massime stazionarie.

Costa: min +7/+11°C, max +15/+18°C

Interno: min -2/+5°C, max +8/+14°C

Previsioni valide per: giovedì 15 aprile 2021

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo parzialmente nuvoloso a ponente, maggiori schiarite altrove. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone montuose. Possibili rovesci, nevosi a quote superiori i 1000 m. Sul settore costiero cielo inizialmente poco nuvoloso, con tendenza ad annuvolarsi nel corso del pomeriggio.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: venerdì 16 aprile 2021

Avvisi: Rinforzo della tramontana.

Cielo e Fenomeni: sereno o poco nuvoloso ovunque. Freddo al mattino.