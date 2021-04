Liguria. Correnti orientali relativamente più fresche interesseranno la nostra regione nei prossimi due giorni senza determinare fenomeni particolari. Sono queste le previsioni meteo di Limet – Centro Meteo Ligure.

Per quanto riguarda la giornata odierna (sabato 3 aprile), al mattino banchi di nubi basse saranno presenti lungo la fascia costiera, senza piogge. Belle schiarite nelle aree interne e sui versanti padani. Nel pomeriggio schiarite lungo le coste, nubi cumuliformi a levante e sull’Imperiese dove non si esclude qualche sporadico rovescio, in attenuazione in serata.

Venti: Variabili sotto costa, deboli tra est e nord-est sui versanti padani. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: Stazionarie le minime, in contenuto calo le massime. Costa: min +8/+11°C, max +14/+17°C; interno: min +2/+8°C, max +11/+18°C.

Domani, invece, giorno di Pasqua, un po’ di nubi sui versanti padani e a ponente specie in mattinata, senza piogge ed in attenuazione nell’arco della giornata; bel tempo altrove. Venti: Deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. Mari: Generalmente mosso. Temperature: In lieve calo.

Per quando riguarda, infine, il lunedì di Pasquetta, nuovamente nubi sparse, ma questa volta su tutta la regione, più intense sul settore centro-orientale senza piogge, più sole a ponente. Ventilazione moderata da sud-ovest. Mare: mosso. Temperature: in ulteriore e lieve calo.