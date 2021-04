Medusei nominato Coordinatore nazionale delle Commissioni Salute dei consigli regionali - IVG.it

Regione. Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei è stato nominato coordinatore nazionale delle Commissioni Salute dei consigli regionali, durante l’assemblea plenaria dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome che si è svolta ieri in videoconferenza.

“È un incarico ancora più importante data l’emergenza che stiamo vivendo: cercherò di onorarlo con l’impegno e la passione che metto ogni giorno nel mio lavoro come rappresentante delle Istituzioni, portando il mio contributo soprattutto in qualità di medico – commenta Medusei – Mi occuperò del rapporto con l’UE in ambito sanitario, del dialogo con le associazioni nazionali, dei progetti di legge in discussione presso ciascuna commissione regionale, sempre cercando di essere d’aiuto concretamente ai cittadini”.

“Grazie per la fiducia al presidente della Conferenza dei Consigli regionali Roberto Ciambetti e a tutti i colleghi”.