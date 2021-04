Marcia, Mattia Braggio si migliora ancora: nuovo primato regionale Under 23 - IVG.it

Finale Ligure. Domenica 18 aprile, a Bergamo, con l’organizzazione dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, si è svolta la terza prova del Campionato di Società, relativa al gruppo Nord, per la categoria Cadetti e Cadette.

A sole tre settimane dal meeting di Saronno, dove aveva ottenuto il nuovo record regionale ligure sui 10 chilometri in pista, abbattendo un primato che durava da 36 anni, Mattia Braggio si è migliorato ancora.

L’atleta del Gruppo Città di Genova, classe 2000, allenato da Emidio Orfanelli, cresciuto nell’Atletica Ceriale San Giorgio, ha tolto altri sedici secondi circa al primato personale: ha realizzato il tempo di 44’14″94, nuovo record ligure Under 23 sulla distanza.

Mattia si è classificato ottavo assoluto e secondo nella categoria Promesse, dietro ad Aldo Andrei del GS Valsugana; la gara è stata vinta da Giacomo Brandi, senior del Cus Pro Patria Milano, in 40’48″65.

A Bergamo, Mattia ha così contribuito al secondo posto nella classifica nazionale della squadra del Gruppo Città di Genova. Era affiancato da Cristian Improta, che si è reso protagonista di una gara di indiscusso valore (è al suo primo anno nella categoria), chiudendo in 49’26″22, personale e gran bel tempo, e dallo stoico Alessio Ciriotti, che è stato costretto per un problema al ginocchio a ritmi un po’ più lenti, ha chiuso in 55’30″86.