Manutenzione viadotti autostradali e pannelli fonoassorbenti: Uniti per Celle presenta una interrogazione - IVG.it

Celle Ligure. Manutenzione dei ponti autostradali e riposizionamento delle barriere fonoassorbenti, la minoranza di Celle Ligure esprime preoccupazione e chiede urgenti chiarimenti alla giunta comunale.

“Dal momento che si tratta di un problema molto sentito – fanno sapere dall’opposizione -, vogliamo capire a che punto è la situazione che riguarda lo stato manutentivo dei nostri viadotti che attraversano Celle”.

Un altro punto evidenziato da Uniti per Celle riguarda i pannelli antirumore: “Visto che l’amministrazione comunale partecipa con un finanziamento pari al 10% della spesa sull’avvio delle prime installazioni delle barriere fonoassorbenti (al fine di incentivare Autostrade alla soluzione del problema del rumore, ancorché non obbligati da nessuna legge) – spiegano dalla minoranza – interroghiamo il Comune per sapere se siano stati effettuati incontri tra amministrazione e Autostrade per analizzare i problemi manutentivi dei viadotti, quali criticità siano state rilevate e se l’eventuale cronoprogramma sia stato esaminato tra i due enti”.

Infine Uniti per Celle si chiede “se, in funzione della partecipazione alla spesa effettuata dalla amministrazione nei primi anni 2000, Autostrade abbia condiviso con il Comune il progetto di sostituzione delle barriere fonoassorbenti, se sia stato integrato il progetto iniziale incrementando le zone di territorio non ancora coperte dalle barriere con l’ installazione di nuove protezioni”.