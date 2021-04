Lutto ad Albenga: morto Fabio Brandalise, la mamma gestiva l’Osteria dei Leoni

Albenga. Lutto nella Città delle Torri, oggi, per la scomparsa di Fabio Brandalise, di 59 anni. A piangerlo gli amici e la città intera che lo ha conosciuto sin dai tempi in cui da ragazzo la sua famiglia gestiva l’Osteria dei Leoni.

Lavorava al Cupa dell’ospedale S. Maria di Misericordia e tutti sono rimasti sgomenti davanti alla tragica notizia della sua morte. Tra le sue passioni l’arte, i viaggi e il teatro.

Così lo ricorda il collega e amico Prospero su Facebook: “Questa non me la dovevi fare. Ti ho incontrato poco tempo fa, mi hai spiegato la situazione e eri sicuro e determinato. Invece te ne sei andato in silenzio e all’improvviso. Abbiamo lavorato nello stesso servizio per più di 35 anni. Tu eri ancora un ragazzo, io ero già inserito nel lavoro. Ricordo che mi hai fatto le fotografie per il primo badge elettronico che volevano mettere per noi dipendenti ASL. Poi sei stato collocato allo sportello e li sei rimasto sempre. Mi ricordo le volte che ci incontravano in mensa quando facevamo i pomeriggi, proprio due parole e mentre si mangiava. Adesso non ci sei più Fabio eri l’ultimo dei Brandalise, pensa che ho conosciuto tuo padre, tuo zio e tua madre Flora quando gestiva l’osteria dei Leoni, proprio vicino alla piazza. Ciao Fabio che la terra ti sia lieve”.