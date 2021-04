Loano, tir imbocca corso Europa e resta bloccato in curva: traffico in tilt, interviene la polizia locale - IVG.it

Loano. Ha imboccato corso Europa a Loano nonostante il divieto di transito ed al momento di svoltare in via Stella è rimasto bloccato ed ha bloccato a sua volta il traffico per diversi minuti.

E’ l’episodio di cui, questa mattina, è stato protagonista un grosso tir.

Nonostante la strada sia vietata ai mezzi di lunghezza superiore ai dieci metri, il camion ha imboccato via Trento e Trieste ed ha percorso corso Europa da un’estremità all’altra. Giunto allo stretto incrocio con via Stella, tuttavia, il mezzo non è riuscito a curvare.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale loanese, che hanno fatto “parcheggiare” il camion a lato della strada, in modo da riattivare la circolazione.

In seguito, gli operai del Comune hanno rimosso i grossi vasi che, insieme al dissuasore mobile, costituiscono uno dei varchi della Ztl del centro storico.

Il tir parcheggiato a lato della strada

In questa maniera il camion ha avuto lo spazio necessario per effettuare la manovra e ritornare sulla via Aurelia.