Loano, la spiaggia torna come galleria d'arte a cielo aperto: le opere dell'artista Cosimo Dingeo - IVG.it

Loano. Sono state realizzate dall’artista Cosimo Dingeo le opere esposte in questi giorni sulla spiaggia di Loano. Non è la prima iniziativa artistica del genere, con dipinti a tema marinaresco che hanno dato vita ad una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto in un angolo del litorale loanese:

“Ho deciso di riproporre la mia esposizione – racconta l’artista -, non solo perché è il luogo che più amo ma il mare è umanità, storia, cultura, e sogno. Il mio richiamo resta quello al poeta greco, Ioannis Ritsos, che scrive ‘mare, mare, nella nostra mente, nell’anima e nelle vene, mare'”.

I colori blu e azzurro la fanno da padroni ancora una volta: “Voglio ancora portare, nel mio piccolo, l’arte in luoghi all’aperto – spiega -, senza recluderla in luoghi chiusi ed essere visibile a chi la cerca…”.

Le opere del pittore potranno essere ammirate ancora per qualche giorno sul litorale loanese.