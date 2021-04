Loano. Sono state realizzate dall’artista Cosimo Dingeo le opere esposte in questi giorni sulla spiaggia di Loano.

I quadri a tema marinaresco dipinti da Dingeo hanno dato vita ad una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto in un angolo del litorale loanese: “Ho deciso da tempo di dipingere solo il mare per diversi motivi – racconta l’artista -, non solo perché è il luogo che più amo ma il mare è umanità, storia, cultura, e sogno. Ho deciso di esporre all’aperto il mio mare in riva al mare, innanzitutto per omaggiare un poeta greco, Ioannis Ritsos, che scrive ‘mare, mare, nella nostra mente, nell’anima e nelle vene, mare'”.

di 10 Galleria fotografica La spiaggia di Loano diventa una galleria d'arte a cielo aperto









A dominare, nei quadri dell’artista loanese, sono i colori blu e azzurro: “Voglio portare, nel mio piccolo, l’arte in luoghi all’aperto – spiega – per far sì che sia la stessa ad andare incontro a tutti, senza recluderla in luoghi chiusi per essere visibile a chi la cerca”.

“Per questo motivo porterò le mie tele sulle spiagge (non solo della Liguria) per far sì che chiunque possa provare, spero, il piacere di guardarle”. conclude Dingeo. Le opere del pittore potranno essere ammirate ancora per qualche giorno sul litorale loanese.