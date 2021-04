"Lo Sport è Vita!", ritorna il video contest di Stelle nello Sport - IVG.it

Genova. Prende il via oggi la seconda edizione del video contest di Stelle nello Sport che lo scorso anno ha riscosso straordinaria partecipazione e successo.

Non solo divertimento: si tratta di un’occasione di promozione per le attività e le discipline sportive.

“Sappiamo bene che la ripresa di questi giorni non è certo ‘piena’, ma speriamo possa essere un crescendo senza più retromarce e dolorose interruzioni – spiegano i promotori dell’iniziativa -. È lo sport che riparte, lo sport che non si arrende! Il titolo di questa edizione 2021 è ‘Lo Sport è Vita!‘. È il nostro modo per ricordare, a tutti i livelli, quanto sia fondamentale un pieno ritorno alla pratica sportiva per la salute psico-fisica di tutti”.

Per partecipare si potrà inviare un video (uno solo per ogni associazione) tramite WeTransfer alla mail info@stellenellosport.com o via WhatsApp al numero 3929591172.

“Il video – proseguono – deve essere stato realizzato dall’1 luglio 2020 ad oggi. Può essere un video degli scorsi mesi in cui avete portato avanti l’attività con mille sacrifici e tantissima passione o naturalmente può essere un video fresco, realizzato in questi giorni di ripartenza!”.

I video che riceveremo saranno caricati a partire dal 15 maggio nella playlist sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport.

Si potrà così votare con il proprio “like” fino alle ore 12 di martedì 15 giugno. Alla società il cui video avrà riscosso il maggior numero di “Mi Piace” saranno omaggiati 500 euro in bonus, metà per materiali sportivi forniti da All Sport Genova e metà per servizi di trasporto offerti da Genovarent. Analogamente alla seconda classificata andranno 300 euro e alla terza classificata 200 euro (sempre divisi tra bonus All Sport e Genovarent).