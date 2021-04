Lieto evento in casa Rari Nantes Savona: è nata Iva Vuskovic - IVG.it

Savona. È nata a Kotor, in Montenegro, con circa un mese di anticipo, Iva, figlia di Nebojsa Vuskovic, attaccante della Rari Nantes Savona, e della sua compagna Vania.

La piccola pesa 2 chili e 700 grammi. “Nebo“, felicissimo per il lieto evento, è subito partito per Kotor per andare a conoscere la sua piccola.

“La Rari Nantes Savona si complimenta con i neo genitori a rivolge un caloroso benvenuto nella grande famiglia biancorossa alla piccola Iva” è il messaggio della società sportiva.