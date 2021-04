L’hockey a Savona si tinge di rosa, anzi di verde-rosa - IVG.it

Savona. Sabato 17 aprile ci sarà il tanto atteso debutto della formazione Under 12 femminile che giocherà, per la prima volta nella storia della società della torretta, proprio a Savona, affrontando il Genova HC, per il momento primo in classifica in un girone ligure in cui la formazione biancoverde è l unica della provincia.

Una squadra che fino a pochi mesi fa non esisteva, come spiega Simone Simari, l’allenatore. “Ringrazio il presidente Massimo Pavani per aver promosso la scelta di sospendere le quote annuali delle atlete del gentil sesso per incentivare l’ingresso in società di nuove bambine – dichiara Simone -. Tutto nasce a settembre quando per le vie della città una trentina di piccoli atleti in divisa biancoverde distribuivano volantini pubblicizzando l’hockey. Quindi l’arrivo di nuove leve e il compito di assemblare una squadra: formare un portiere, insegnare le basi cercando di avere nel più breve tempo possibile anche un gioco di squadra, il tutto in un periodo di restrizioni dovute al Covid”.

Oggi il tecnico si ritiene soddisfatto: “C’è ancora tanto da lavorare, ma l’obiettivo più importante lo abbiamo raggiunto, abbiamo creato un bel gruppo, unito con un buon spirito di squadra“.

Al vaglio della dirigenza della società ci sono nuovi incentivi per la prossima stagione per incrementare ulteriormente le quota rosa.

Il 17 aprile il Savona scenderà in campo con Kyla Carbone tra i pali; difesa a tre con Irene Bianco, Lisa Romero e Giulia Cantarella; Beatrice Simari e Alessandra Montella in attacco.