Lavori di bonifica sul Colle del Melogno, disposta la chiusura della galleria del forte

Calizzano. Dal 12 aprile al 14 maggio 2021, sulla SP 490 “del Colle del Melogno” in prossimità del km. 28+000 della SP 490 “del Colle del Melogno” in Comune di Calizzano, sarà spospesa la circolazione stradale a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni, con orario dalle 8.30 alle 14.30 (esclusi i giorni festivi, compresi tutti i sabati e domeniche) per lavori nella galleria del forte del Melogno.

Saranno eseguiti degli interventi di bonifica necessari alla definitiva messa in sicurezza della struttura che permetteranno la conclusiva chiusura del cantiere e rimozione anche del vigente divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 3,50 tonnellate, con l’eliminazione dei vincoli dimensionali che erano stati conseguenza del danneggiamento strutturale verificatosi e che ha portato all’esecuzione lavori.

“Come già avvenuto per le chiusure precedenti – spiega il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri – la programmazione degli orari è stata modulata cercando di creare meno disagi possibili ai cittadini e lasciando flessibili gli spostamenti, anche in caso di utilizzo del trasporto pubblico. Al termine di questa ulteriore e definitiva fase di lavorazione la galleria sarà definitivamente aperta al traffico”.

“Si tratta di interventi che è stato possibile programmare in questi mesi grazie alle risorse straordinarie intercettate nell’ambito del Fondo Strategico Regionale con destinazione specifica a questa opera – prosegue Olivieri -. Un altro tassello rilevante degli interventi in corso in questi mesi e anni sulla rete stradale Provinciale e, per quanto riguarda in particolare la SP 490 ricordandosi anche da ultimo i quattro interventi molto importanti di manutenzione straordinaria svoltisi sulla stessa a seguito dei cedimenti verificatesi in occasione degli ultimi eventi alluvionali”.

“Potremo così ridare piena percorribilità sotto questi profili per una direttrice tra le più importanti di collegamento Riviera-Entroterra-Piemonte” conclude.