L’atletica savonese dà l’addio ad Emilio Bizzo

Savona. Il mondo dell’atletica leggera è in lutto per la morte di Emilio Bizzo.

Tecnico, ma soprattutto formatore di diverse generazioni di atleti, ha prestato la sua opera con impegno e continuità operando in vari sodalizi liguri: dall’Alba Docilia al Trionfo Ligure sino al Centro Atletica Celle Ligure ed all’Atletica Arcobaleno Savona.

Come riporta Fidal Liguria, sul finire degli anni ’60 si mise in luce come mezzofondista, conseguendo risultati prestigiosi e raggiungendo la maglia azzurra, tesserato per le realtà savonesi dell’epoca (Fratellanza Ginnastica Savonese, Atletica Manfredi Savona ed Atletica Savona).

“Cordoglio unanime viene espresso oggi da quanti hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e frequentarlo, condividendone la visione sempre positiva nella formazione dei giovani. Molti tra quanti ‘ha tirato su’ oggi proseguono la sua opera, trasmettendo i suoi insegnamenti. E, tra le molte, è questa una delle eredità importanti che Emilio lascia a tutti noi. L’atletica ligure si stringe alla famiglia” è il pensiero del Comitato regionale Fidal.

Il funerale si terrà alle ore 10,30 di mercoledì 14 aprile nella chiesa di San Giuseppe, piazza Martiri della Libertà a Savona.