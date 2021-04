L’Atletica Ceriale brilla a Boissano Spring: primo posto per Gabriele Quattropani, seconda Giulia Baldini

Boissano. A Boissano Spring, prima manifestazione ligure in pista all’aperto dell’anno, gara open di lanci e sprint andata in scena sabato 10 aprile, erano presenti tanti atleti di rilievo, anche provenienti da fuori regione. Gare condizionate dal tempo piovoso e freddo, disputate con le restrizioni Covid e riservate agli over 14.

Presente, con i suoi giovani più promettenti, l’Atletica Ceriale San Giorgio. Torna a volare Gabriele Quattropani, primo tra i Cadetti negli 80 metri in 10″21. Ottima la prestazione del portacolori giallonero, classe 2007, velocista recordman under 12 sui 60, i 200 e 300 metri, che precede Enrico Mereto (2006 del Cus Genova), secondo in 10″26, e Davide Di Crescenzo (2007 dell’Atletica Run Finale), terzo in 10″27.

Giulia Baldini, ancora protagonista, è seconda Junior con personale sui 2000 metri in 7’34″70. Giulia, leva 2003, in gara tra le donne è sesta assoluta, mentre ella sua categoria è preceduta solamente da Elisabetta Gagliano (2003 dell’Atletica Saluzzo), vincitrice in 6’56″42, e arriva davanti ad Aurora Tagliafico (Atletica Arcobaleno), terza in 7’36″37.

Numerosi i primati personali ottenuti dagli atleti del Ceriale. Nel dettaglio, ecco i risultati. Nei 600 metri Cadette sesta Elena Cusato in 1’53″55, ottava Eleonora Boeri con personal best 1’57″06, undicesima Adele Nattero in 2’00″45, quattordicesima Matilda Citterio in 2’05″09; nei 600 metri Cadetti nono posto per Edoardo Cenisio in 1’39″22, tredicesimo Nicolò Parodi con personal best 1’47″45, quattordicesimo Nicolò Gallizia con personal best 1’47″49; negli 80 metri Cadetti Nicolò Navone tredicesimo in 12″03; nei 250 metri Allievi Giulio Porro quattordicesimo in 35″72.

