L'ambasciata d'Israele in Italia dona all'Asl2 due dispositivi intelligenti per la sanificazione delle mani - IVG.it

Savona. La delegazione italiana dell’ambasciata israeliana ha donato ad Asl2 due dispositivi intelligenti per la sanificazione delle mani.

Presenti il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli, il consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto, il consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo gesto – dice il direttore di Asl2 Marco Damonte Prioli – perchè siamo la prima Asl italiana a ricevere questo device. Sono già state installate e sono funzionanti e ci permetteranno di migliorare la battaglia contro il Coronavirus anche grazie all’aiuto di una nazione che sta riuscendo a combattere il Covid”.

“Ringraziamo l’ambasciatore in Italia – conclude Prioli – che oggi già forte dei risultati contro il Covid nel territorio di espandere l’aiuto alla comunità internazionale”.

Dopo i ringraziamenti alle autorità da parte dell’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar aggiunge: “Soap I care, struttura per mantenere l’ambiente libero da virus per quanto riguarda le mani che toccano tante cose. Questo è particolarmente importante nell’era del Covid”.

E entra nel merito della campagna vaccinale svolta in Israele: “E’ stato vaccinato più della metà della popolazione con la seconda dose di vaccino, circa il 90% di persone con età superiore a 50 anni. Il paese ha riaperto e siamo tornati alle attività di cui abbiamo dimenticato che aspetto avessero”.

“Il vaccino funziona – continua -, è qualcosa che può essere realizzato anche nella meravigliosa Italia che può e deve uscire dalla pandemia non solo in ambito ospedaliero ma Israele collabora in molti ambiti. Abbiamo recentemente proposto una partnership al governo nella terza fase del vaccino israeliano e di sviluppare insieme un farmaco con l’ospedale Carregi di Firenze”.

“A San Remo nel 1920 in presenza delle potenze alleate che avevano vinto la seconda guerra mondiale e Francesco Nitti. Per la prima volta della distruzione del tempo del 70 d.C. il mondo ha riconosciuto al popolo ebraico i diritti nella propria terra e di stabilire un focolare nazionale dopo un esilio di circa due millenni. Questo evento di portata storica si svolse in Liguria”.

“Centouno anni fa – dice Vaccarezza – è stata scritta una pagina che ha scritto la storia del mondo. Regione Liguria è la prima istituzione che ha recepito la definizione di antisemitismo e ha preso su Ezbollah una posizione coraggiosa e per prima che spero venga seguita presto da altri. Ci dovremmo ricordare gli errori nel secolo scorso in questo”.

“Io fino a qualche mese fa lavoravo come medico – aggiunge il consigliere Brunetto – in questo ospedale e le faccio le congratulazioni per come Israele si sta muovendo sul piano internazionale. Ringrazio per l’offerta generosa fatta all’Asl con un’impronta tecnica molto appropriata”.

“Esiste una fratellanza vera e profonda tra i nostri popoli e oggi viene concretizzata. Tutte le prove si possono superare. E’ un orgoglio accoglierla sul nostro territorio a dare testimonianza concreta”.

“Grazie da parte di tutti i cittadini – aggiunge il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio -, un dono che è all’insegna della sostenibilità ambientale e la salute delle persone. E’ centrato l’obiettivo della fratellanza e partnership”.

Federico Raveglia, cofondatore di Soapy Europe, ha commentato: “Soapy è una macchina rivoluzionaria che consente di lavarsi le mani secondo le indicazioni suggerite dall’OMS e uno strumento perfetto per i luoghi che hanno necessità di mantenere standard igienici elevati, quali ospedali e case di cura. Ringraziamo l’ambasciata Israeliana che ha scelto per l’Ospedale San Paolo di Savona la nostra tecnologia, già sperimentata con successo nello Sheba Tel HaShomer Hospital del distretto di Tel Aviv. Siamo certi che il sistema di Soapy, che consente di monitorare quantità e qualità dei lavaggi, elaborare e gestire i dati statistici, aiuterà tutto il personale sanitario nel combattere la diffusione di patologie e infezioni”.