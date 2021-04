L'Amatori Pallacanestro Savona conferma il primato in classifica - IVG.it

Vado Ligure. Sesta giornata e sesta vittoria per le biancorosse del patron Mazzieri che a Cuneo si impongono 59-57 sulle padrone di casa.

Le savonesi iniziano male con la testa ancora nello spogliatoio, totale disattenzione sia difensiva dove lasciano tanti spazi alle piemontesi, sia in attacco dove la poca fluidità di gioco non permette alle ragazze di coach Dagliano di emulare le gesta offensive di una settimana prima contro Castelnuovo, arrivando così al primo mini intervallo sotto di 8 lunghezze sul punteggio 20-12.

Nel secondo periodo le pappagalline sembrano svegliarsi: in difesa sono più aggressive e attente riuscendo a recuperare qualche pallone, atteggiamento che influenza positivamente anche l’attacco delle savonesi che grazie alla prova balistica di Paleari (13 punti nel solo secondo quarto, 26 alla fine) piazzano un break di 24-10 arrivando all’intervallo in vantaggio 36-30.

Ricomincia la partita e ricominciano i problemi delle biancorosse visti nel primo quarto: lo staff savonese non sa più che pesci pigliare, ma fortunatamente le cuneesi non ne approfittano ed al 30° di gioco il punteggio è fissato sul 39-46.

Ultimo periodo molto concitato: le savonesi continuano a non sapere dove girarsi mentre le ragazze di coach Di Meo entrano più cariche che mai piazzando un break di 7-0. Le pappagalline a questo punto sembrano un po’ disorientate, ma quando ad un minuto e mezzo dalla fine si trovano sotto di un punto. Ci pensano prima la solita Paleari con la tripla del vantaggio e poi la biondissima Pregliasco con la tripla del più 5, tanto basta perché le piemontesi con la solita Avagnina (25 per le alla fine) riescono a segnare ancora un solo canestro da due punti ed un tiro libero arrivando così a fine partita sul punteggio di 57-59.

Una brutta partita delle liguri, umore e concentrazione troppo altalenanti, fattore assolutamente non accettabile per una squadra con obiettivi importanti.

Prossimo incontro sabato 24 aprile alle ore 19,15 a Vado Ligure contro la Pallacanestro Teen Torino, con l’obiettivo di incrementare il primato in classifica.

Il tabellino della partita valevole per la 6ª giornata:

Granda College Cuneo – Amatori Pallacanestro Savona 57-59

(Parziali: 20-12; 30-36; 39-46)

Granda College Cuneo: Castagna 2, Ngamene 12, Di Meo 16, Grosso 2, Konango Ndjengules, Pasero, Martinengo, Avagnina 25, Marfulli, Dalmasso, Bruschetta, Marchisio ne. All. Di Meo. Ass. Grosso.

Amatori Pallacanestro Savona: Sansalone 10, Tosi 2, Pregliasco 9, Poletti 9, Guidetti, Quercia ne, Picasso 3, Paleari 26, Leonardini, Zappatore, Franchello ne. All. Dagliano. Ass. Cacace – Faranna.

Arbitri: Giovagnini (Torino) e Turello (Rivalta di Torino).

La classifica: Amatori Pallacanestro Savona 12, Torino Teen Basket 8, Granda College Cuneo 8, Basket Pegli 6, Torino Young 6, Biellese 2, Castelnuovo Scrivia 2, Polisportiva Pasta 2.