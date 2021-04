Liguria. La campagna di vaccinazione non si ferma nei giorni delle festività pasquali in molti dei presidi liguri. Le somministrazioni sono proseguite senza alcuno stop da sabato a oggi, sebbene a velocità ridotta rispetto ai giorni feriali e con i vari centri che hanno osservato, a turno, un giorno di riposo.

Oggi non sono previste vaccinazioni a Finale Ligure, mentre continueranno ad essere regolarmente operativi l’hub di Savona al Palacrociere e il punto vaccinale di Albenga. In entrambi i siti si procederà con le categorie over 80, ultravulnerabili e 70-79: nel capoluogo sono previste 732 somministrazioni, mentre ad Albenga dovrebbero essere inoculate 600 dosi.

Oltre a questi, le vaccinazioni riguarderanno anche Balestrino: circa 90 dosi a over80 più alcune domiciliari. Il totale, dunque, supererà di poco le 1400 dosi.