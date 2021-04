La Paolo Rossi Academy sceglie Alassio per uno dei suoi camp estivi - IVG.it

Alassio. Nei giorni scorsi la dirigenza della Baia Alassio Calcio è stata contattata dai responsabili della Paolo Rossi Academy per una proposta: ospitare ad Alassio uno dei camp estivi per commemorare il grande campione recentemente scomparso nel luogo in cui ha iniziato l’avventura vincente dei Mondiali ’82, lo Young Players Soccer Camp.

“Con entusiasmo abbiamo aderito all’iniziativa e il camp si terrà dal 12 al 17 luglio con tecnici della Paolo Rossi Academy – spiega il presidente Andreino Durante -. I partecipanti vivranno un’esperienza unica e quattro di loro avranno la possibilità di qualificarsi per una giornata a Coverciano“.

Clicca qui per consultare la brochure dell’evento.

“I dettagli dell’iniziativa li trovate sul sito www.youngplayerssoccercamp.it dove è possibile fare l’iscrizione. Il camp è a numero chiuso, si consiglia chi vuol partecipare di assicurarsi un posto al più presto: trattandosi di un’iniziativa gestita a livello nazionale è aperta a tutti e sicuramente molti genitori che abitualmente vengono a trascorrere le vacanze ad Alassio manderanno i loro figli a vivere un’esperienza da campione del mondo” conclude il numero uno della società calcistica alassina.

La locandina dell’evento