La loanese Elena Ballerini sarà la conduttrice del Concerto di Pasqua in onda lunedì su Rai2

Loano. La loanese Elena Ballerini condurrà il Concerto di Pasqua che sarà trasmesso il 5 aprile dalle ore 8.45 su Rai 2 dalla splendida cornice della chiesa di Sant’Agostino di Benevento.

Il concerto cercherà di rendere omaggio al mondo dello spettacolo e all’industria dell’intrattenimento, tra i settori più colpiti dall’emergenza Covid, e sarà un’occasione per raccontare (attraverso una sinfonia corale) personaggi che si sono adoperati in questo anno di lotta al virus.

Sul palco della chiesa di Sant’Agostino si esibiranno artisti di fama nazionale fra i quali: Katia Ricciarelli, Peppe Barra, Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello, Sal Da Vinci, Francesca Maresca, Rosaria De Cicco e, direttamente da Sanremo, gli Extraliscio e Federico Mecozzi, accompagnati dall’orchestra da camera di Benevento diretta dal maestro Leonardo Quadrini.

L’evento è stato ideato e prodotto da Dante Mariti per la Melos International con Paola Rosmini e con la regia di Giulio Di Blasi.

Dopo il recente successo ottenuto con il concerto di Santo Stefano di Rai 2, che ha registrato un boom di ascolti, Elena Ballerini aggiunge un nuovo traguardo al suo fitto curriculum artistico. Per anni è stata inviata della nota trasmissione Mezzogiorno in famiglia e al timone di svariati programmi su Rai 2 fra cui “Quattro zampe in famiglia”, “Leggende Rock” e “Primo Set”.

Nonostante il recente trasferimento a Roma con il marito Luca e il figlioletto Emanuele, nel suo cuore è sempre grande l’amore per la sua terra, per il suo paese Loano e per la sua mamma Marina che vive tutt’ora nella splendida località ligure.