La Federazione nazionale dei Giovani farmacisti in prima linea contro la violenza sulle donne - IVG.it

Roma. Fornire strumenti semplici e immediati per informare e sensibilizzare contro la violenza sulle donne: questo l’obiettivo del “Progetto Mimosa”, che quest’anno rinnova la sua edizione nazionale. Tutte le farmacie territoriali saranno in grado di raccogliere richieste di supporto e sostegno e indirizzarle verso i percorsi più adatti a contrastare ogni contesto di abuso e violenza.

“Una campagna di aiuto e prevenzione che pone l’attenzione su una tematica che accompagna quotidianamente le tristi cronache del nostro Paese – commenta Carolina Carosio, presidente nazionale dei Giovani farmacisti e delegata per la Regione Liguria dell’Associazione Farmaciste Insieme – Non possiamo più permettere che violenze continue e ingiustificate scandiscano il vissuto di molte donne: oggi più che mai credo sia opportuno maturare una coscienza collettiva atta non solo a sensibilizzare ma anche ad educare le nuove generazioni”.

“Questa è una responsabilità che percepiamo sulla nostra pelle sia come giovani farmacisti, in quanto professionisti impegnati in prima linea nella tutela dalla salute pubblica, sia come cittadini, quali spettatori di racconti e vissuti socialmente inaccettabili”, continua.

“Con coraggio e dedizione siamo pronti a sostenere questa progettualità in ogni suo aspetto – conclude – Un messaggio che non deve passare inosservato, al contrario deve stimolare un nuovo movimento culturale: la violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani e un importante problema di sanità pubblica, di cui non si può essere dormienti spettatori”.