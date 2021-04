Sassello. L’inverno non allenta la sua morsa. E quella che ieri è stata un’annunciata giornata di pioggia si è trasformata nella notte in un’abbondante nevicata. Così la “dama bianca” ha svegliato questa mattina Sassello.

In paese nessun fiocco, ma un manto bianco ha ricoperto le alture circostanti: in particolare la frazione di Veirera dove è caduta una decina di centimetri di neve.

Analoga situazione a Piampaludo e nella storica stazione sciistica di Alberola. Spazzaneve in azione.

Temperature sotto lo zero nelle frazioni intorno, mentre nel centro storico di Sassello, la colonnina di mercurio è scesa a tre gradi. Paesaggio da sogno al Rifugio Argentea ammantato di bianco.

Anche in Valbormida, a Biestro e altre zone, fiocchi fuori stagione: scenari davvero inconsueti per un risveglio inaspettato in questa domenica di quasi metà aprile in cui la neve ha spazzato e stravolto il calendario.