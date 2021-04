La Carcarese al lavoro per la prossima stagione: confermati mister Chiarlone e il suo staff tecnico - IVG.it

Carcare. È solo il mese di aprile, ma dopo il lungo stop causato dalla pandemia, l’Olimpia Carcarese pensa già alla prossima stagione. Con spirito di ottimismo e tanta voglia di tornare in campo, arrivano le prime importanti conferme.

Continuerà a guidare la prima squadra Loris Chiarlone, sulla panchina biancorossa da dicembre 2019. “Siamo molto contenti del lavoro svolto dal mister che, prima del prematuro stop del campionato, insieme al suo staff stava gettando le basi per una Carcarese protagonista ed ambiziosa” dichiara il direttore sportivo Edoardo Gandolfo.

Le conferme non riguardano solo mister Chiarlone, ma tutto lo staff tecnico. A partire da Ilario Genta che con la sua esperienza e le sue notevoli conoscenze, continuerà a rivestire il ruolo di direttore tecnico. Così come Daniele Galliano, che anche la prossima stagione sarà il preparatore dei portieri. Proseguirà in biancorosso anche il dirigente responsabile della prima squadra Giampiero Barlocco e il massaggiatore Tomaso Canepa.

“Crediamo fortemente in questo progetto tecnico – continua Gandolfo – e siamo lieti di poter vivere insieme a tutti loro anche la prossima stagione che ci auspichiamo veda la Carcarese dare grandi soddisfazioni ai propri sostenitori, i quali non mancano mai di farci sentire il loro supporto”.

“Possiamo, inoltre, annunciare – conclude il diesse – che siamo al lavoro per comunicare al più presto possibile anche le conferme per quanto riguarda il parco giocatori, la nostra volontà è proseguire nel segno della continuità con una squadra che, a nostro parere, oltre ad ottimi valori tecnici presenta grandi valori umani”.